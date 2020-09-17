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Происшествия

Служитель храма со стремянкой попал на видео, когда крал пожертвования в Сибири

В Красноярском крае служитель одного из местных храмов забрал различные пожертвования, оставленные прихожанами, сообщает региональное МВД.

Работник храма украл пожертвования.
Работник храма украл пожертвования.
кадр из видео.

Инцидент произошел в Лесосибирске. В полицию обратились после пропажи пожертвований, но позже выяснилось, что это был не весь «улов».

Злоумышленника нашли быстро — им оказался работник церкви 1999 года рождения.

«Мужчина вечером, воспользовавшись отсутствием других служителей, похитил пожертвования прихожан в виде украшений из драгоценного металла», — рассказали в ведомстве.


Сумму ущерба оценили более чем на 200 тыс. рублей. Однако при обыске дома работника нашли еще старинные монеты и иконы.

Возбудили уголовное дело по факту «кражи в крупном размере», мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Накануне житель Алтайского края украл иконы на миллион рублей и продал их в тысячу раз дешевле.

Ранее в РПЦ составили список профессий, несовместимых со службой в церкви.

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