Служитель храма со стремянкой попал на видео, когда крал пожертвования в Сибири

Инцидент произошел в Лесосибирске. В полицию обратились после пропажи пожертвований, но позже выяснилось, что это был не весь «улов».
Злоумышленника нашли быстро — им оказался работник церкви 1999 года рождения.
«Мужчина вечером, воспользовавшись отсутствием других служителей, похитил пожертвования прихожан в виде украшений из драгоценного металла», — рассказали в ведомстве.
Сумму ущерба оценили более чем на 200 тыс. рублей. Однако при обыске дома работника нашли еще старинные монеты и иконы.
Возбудили уголовное дело по факту «кражи в крупном размере», мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Накануне житель Алтайского края украл иконы на миллион рублей и продал их в тысячу раз дешевле.
Ранее в РПЦ составили список профессий, несовместимых со службой в церкви.