Смерть ювелира. Киллер закопал свою жертву в подмосковном лесу

Киллер убил частного ювелира Анжелу Волостных и закопал ее тело в подмосковном лесу, сообщает РЕН ТВ .

51-летняя женщина стала жертвой собственной подруги — та выступила в роли наводчицы и дала исполнителю преступления распорядок дня Волостных.

Киллер дождался ее возле ее в Москве, посадил Волостных в автомобиль, после чего вывез за город, убил и закопал.

Убийство произошло 3 октября 2020 года. В этот день ювелир планировала посетить стоматолога, пишет Lenta.ru. К врачу она так и не пришла. Была объявлена в розыск.

2 февраля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Воронежской области. Он признался, что пошел на преступление, чтобы завладеть драгоценностями.

В ноябре 2019 года Кемеровской области правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева.

В ночь на 1 ноября в поселке Верх-Чумыш обнаружен мертвым бывший глава Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев. Также там было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, напавшего на бывшего политика.