Телеканал воссоздал последние секунды полета малайзийского самолета-призрака

Канал National Geographic снял документальный фильм о последних мгновениях загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777 рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, сообщает Sputnik International.

Авторы видео смоделировали возможную ситуацию, в результате которой у Boeing-777 после отклонения от маршрута закончилось горючее. Первоначально у лайнера отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял самолет влево, чтобы компенсировать крен. Через две минуты, перестал работать и левый двигатель, после чего Boeing вошел в «смертельную спираль» и врезался в море.

Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения лайнера, пишет РИА Новости.

Поисковую операцию финансировали власти нескольких стран. Воздушное судно так и не было найдено.

На борту самолета находился россиянин — дайвер из Иркутска.

Ранее сообщалось, что пилот малайзийского Boeing 777−200 намеренно устроил крушение самолета — к такому выводу пришла группа экспертов, изучив все обстоятельства произошедшего.

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Командир Boeing Захария Ахмад Шах специально отключил системы обнаружения. Затем он вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, таким образом намереваясь запутать диспетчеров.

Пилот сделал ненужный крюк вокруг своего родного малайзийского штата Пинанг, как бы прощаясь с домом.

Пилот Boeing мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.