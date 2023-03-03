3 марта
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Происшествия

Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

Жестокое ДТП произошло на трассе Алтайского края. Предположительно, есть погибшие. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Смертельное ДТП
Смертельное ДТП
Инцидент Барнаул

Авария произошла на трассе Ребриха — Мамонтово. Предварительно, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

На опубликованных кадрах видно, что грузовик съехал в кювет. Легковой автомобиль полностью разбился. Предположительно, ехавшие в нем люди могли погибнуть.

На месте работают спасатели, дорожные службы, скорая помощь и сотрудники полиции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее синоптики Алтайского края передавали неблагоприятные погодные условия для поездок. 3 марта наблюдали умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, гололедные явления. На дорогах отмечается сильная гололедица.

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