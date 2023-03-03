Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

Авария произошла на трассе Ребриха — Мамонтово. Предварительно, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
На опубликованных кадрах видно, что грузовик съехал в кювет. Легковой автомобиль полностью разбился. Предположительно, ехавшие в нем люди могли погибнуть.
На месте работают спасатели, дорожные службы, скорая помощь и сотрудники полиции.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее синоптики Алтайского края передавали неблагоприятные погодные условия для поездок. 3 марта наблюдали умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, гололедные явления. На дорогах отмечается сильная гололедица.