Опасный для жизни день. Множество аварий произошло на дорогах Алтайского края за 2 марта

2 марта установилась неблагоприятная погода для автомобилистов — сильный ветер и страшный гололед на дорогах. Это привело к большому количеству ДТП на дорогах Алтайского края. Altapress.ru рассказывает о произошедшем.

Трасса смерти

На первом месте по количеству ДТП за день находится трасса Алтай — Кузбасс, в особенности участок Барнаул — Рубцовск. Утром 2 марта в районе с. Мамонтово столкнулись автобус и грузовой автомобиль.

Известно, что грузовой автомобиль с прицепом следовал из с. Веселоярск. А рейсовый автобус KingLong ехал по маршруту Новосибирск — Семей.

В результате аварии погибло двое мужчин — пассажиры автобуса. Еще две девушки и водитель автобуса пострадали. Водитель грузового автомобиля жив.

Смертельное ДТП на алтайской трассе. «Инцидент Рубцовск» Смертельное ДТП на алтайской трассе. «Инцидент Рубцовск» Смертельное ДТП на алтайской трассе. «Инцидент Рубцовск»

На трассе Алтай-Кузбасс перевернулся грузовик. Он съехал с дороги и перевернулся на бок, весь груз рассыпался по трассе. По информации Telegram-канала «В курсе 22», грузовик вез пшеницу.

Массовые ДТП

На этой же трассе 1 марта столкнулись несколько грузовиков Mercedes Tonar и фура. На опубликованных кадрах можно увидеть несколько одинаковых оранжевых грузовиков Mercedes Tonar, пострадавшую фуру, грузовик с бочкой «Пропан — Огнеопасно» и третий грузовик Mercedes Tonar.

2 марта уже в Рубцовске на ул. Заводской в районе пересечения с пер. Гоголевским произошло тройное ДТП, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Столкнулись маршрутный автобус и, как минимум, два легковых автомобиля. Маршрутка оказалась зажата между легковушками.

Неосторожность молодого водителя

По неосторожности молодого водителя погибли два человека в Родинском районе. 20-летний водитель задавил двух пешеходов. Они находились на проезжей части без цели ее перехода.

В результате ДТП мужчины 1986 и 1991 годов рождения погибли еще до приезда скорой помощи.

Перевертыш на Ткацкой

Не обошли ДТП и Барнаул. На ул. Ткацкой на крышу перевернулся легковой автомобиль. Его приехал поднимать эвакуатор.

Причины ДТП

Обстоятельства ДТП в каждом случае разные, но по большой части на аварийную ситуацию повлияла плохая погода. Синоптики передавали на 2 марта мокрый снег, дождь и сильную гололедицу на дорогах.

Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 15−20 м/с.

Какие меры уже предприняли

Движение ограничено для всех видов транспорта по федеральной автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

Закрыт участок дороги от Шипуново до Рубцовска (км 176 — км 294).

Также на период непогоды дорожники подготовили специальные стоянки для большегрузного транспорта. Они расположены следующим образом: