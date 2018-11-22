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Происшествия
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Смертельное ДТП с участием автомобиля Lexus произошло в Алтайском крае

В Косихиснком районе на Чуйском тракте жестко столкнулись Lexus и «Волга». В больнице скончалась пассажирка одного из автомобилей, пострадали еще несколько человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

ДТП произошло около 9 часов утра на 238 км Чуйского тракта. По предварительной информации, Lexus RX330 под управлением 30-летнего водителя двигался в направлении Бийска. Во время обгона водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-31029 «Волга». Машиной управлял 57-летний водитель.

В результате аварии от полученных травм в больнице скончалась 59-летняя пассажирка «Волги». Также пострадали пассажиры отечественного автомобиля — мужчины 1949 и 1954 годов рождения и водитель, всех их госпитализировали. Кроме того, различные травмы получил 52-летний пассажир Lexus.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 22 ноября в Алтайском крае также столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.

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