В Алтайском крае полицейские помогли семье, замерзавшей на дороге в машине

Полицейские в Алтайском крае помогли семье с маленьким ребенком. Их машина заглохла, люди сильно замерзли, пишет ГУ МВД России по региону.

Семья ехала домой из Барнаула. На половине пути, недалеко от села Топчиха, у них заглох автомобиль. Позже выяснилось, что вышел из строя датчик уровня топлива.

В это же время на дороге «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» работал экипаж ГИБДД в составе инспекторов Дмитрия Шварко и Олега Трегубова. Они и заметили автомобиль, который стоял на обочине. Водитель пытался завести машину.

Полицейские узнали, нужна ли помощь мужчине. Автомобилист рассказал, что у них закончился бензин, а до заправочной станции далеко. В салоне сидели его ребенок и жена, которые очень сильно замерзли.

Инспекторы предложили согреться в их патрульном автомобиле, а потом довезли до АЗС и помогли заправиться. После этого семья отправилась дальше и поблагодарила полицейских.

Напомним, ранее сотрудники Алейской автоинспекции помогли женщине, роды которой начались в дороге, быстро добраться до роддома в Алейске.