Смертельное ДТП устроил бийский пенсионер

Накануне утром произошла авария на перекрестке Бийска, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

70-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не уступил встречной иномарке Suzuki Grand Vitara и столкнулся с ней.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Два пассажира ВАЗа и водитель иномарки получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Женщина управляла автомобилем "Рено Дастер" не справилась с управлением и съехала с дороги, наехав при этом на опору электропередачи и дорожное ограждение. Водитель двигалась в направлении Бийска со стороны Республики Алтай.

В результате 49-летняя женщина погибла на месте, не дождавшись медицинской помощи.