СМИ: двое украинских чиновников погибли во время вечеринки на катере

Источник сообщает, что катер с большой скоростью двигался по Днепру.
По данным телеканала, двое человек упали за борт: один из них попал под винт катера.
Телеканал ren.tv со ссылкой на издание «Акцент» сообщает о том, что в Запорожье алкогольная вечеринка нескольких чиновников на катере привела к двум смертям.
Источник сообщает, что катер с большой скоростью двигался по Днепру.
По данным телеканала, двое человек упали за борт: один из них попал под винт катера.
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