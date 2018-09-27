Следы волков и манси: по записям журналиста устанавливают, как погибли туристы на перевале Дятлова

Корреспондент «Уральского рабочего» Геннадий Григорьев записал удивительные факты о поисковых работах девяти туристов из спортклуба УПИ, пропавших в феврале 1959 года.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.

На записи, сделанные от руки в блокноте, обратил внимание исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.

Он расшифровал неразборчивый почерк корреспондента.

«Следы манси. С этим у Григорьева все предельно четко. От палатки шли восемь (!) следов разутых людей (без обуви). При этом нет упоминания о девятом следе в обуви. За ними шли четыре человека. Следы волков. В 200 метрах от палатки проходила стая волков. Нет указания на давность следов. Так что очевидно, что волки шли в дни гибели группы. Григорьев даже картинку в блокноте нарисовал», — рассказывает исследователь.

Шары или ракеты

Также в записях идет речь об огненных шарах или ракетах, которые летали в районе перевала с 31 января по 5 февраля.

Отдельно говорится о версии прокурора.

«Григорьев ее очень подробно описывает. Туристы устанавливают палатку в снегу. В яме. Так как сильно устали, что ложатся спать. Раздетыми (!) в холодной палатке, под ураганным ветром, при 30 градусном морозе. Ветер порвал палатку. Кто-то вылез ее заделать снаружи. Это <участник похода Семен> Золотарев? Его сносит вниз. Остальные бегут его спасать. Голыми и без обуви», — отметил Дегтерев.

Корреспондент добавил в блокноте, что трубы были «как хрустальные» и обламывались при попытках их поднять, пишет ura.ru.

Ранее уральский исследователь пришел к выводу, что трагедия с группой Дятлова могла произойти из-за того, что туристы ослепли от употребления неизвестного алкогольного напитка.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.