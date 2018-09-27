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Следы волков и манси: по записям журналиста устанавливают, как погибли туристы на перевале Дятлова

Корреспондент «Уральского рабочего» Геннадий Григорьев записал удивительные факты о поисковых работах девяти туристов из спортклуба УПИ, пропавших в феврале 1959 года.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

На записи, сделанные от руки в блокноте, обратил внимание исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.

Он расшифровал неразборчивый почерк корреспондента.

«Следы манси. С этим у Григорьева все предельно четко. От палатки шли восемь (!) следов разутых людей (без обуви). При этом нет упоминания о девятом следе в обуви. За ними шли четыре человека. Следы волков. В 200 метрах от палатки проходила стая волков. Нет указания на давность следов. Так что очевидно, что волки шли в дни гибели группы. Григорьев даже картинку в блокноте нарисовал», — рассказывает исследователь.

Шары или ракеты

Также в записях идет речь об огненных шарах или ракетах, которые летали в районе перевала с 31 января по 5 февраля.

Отдельно говорится о версии прокурора.

«Григорьев ее очень подробно описывает. Туристы устанавливают палатку в снегу. В яме. Так как сильно устали, что ложатся спать. Раздетыми (!) в холодной палатке, под ураганным ветром, при 30 градусном морозе. Ветер порвал палатку. Кто-то вылез ее заделать снаружи. Это <участник похода Семен> Золотарев? Его сносит вниз. Остальные бегут его спасать. Голыми и без обуви», — отметил Дегтерев.

Корреспондент добавил в блокноте, что трубы были «как хрустальные» и обламывались при попытках их поднять, пишет ura.ru.

Ранее уральский исследователь пришел к выводу, что трагедия с группой Дятлова могла произойти из-за того, что туристы ослепли от употребления неизвестного алкогольного напитка.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

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