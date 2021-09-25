СМИ раскрыли содержание предсмертной записки главы пермского СКР

Глава СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил записку, которую адресовал Богу, узнал « Коммерсант ». По предварительным данным, его смерть не связана со служебной деятельностью.

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — привозит издание текст записки.

Также известно, что первую попытку суицида начальник пермского СК хотел предпринять в прошлом году, оставив похожую записку.

После трагической стрельбы в университете глава СКР Александр Бастрыкин прилетел в Пермь, заслушал доклады, не высказав никому претензий и тепло попрощался с коллегами.

Вечером председатель местного Следкома устроил ужин с ближайшим окружением, на котором было выпито немало спиртного, сообщает источник. На следующий день после совещания полковник отправился на обед, с которого не вернулся.

В его крови и моче нашли следы этилового спирта.

Одной из причин трагедии могло стать скрытое психиатрическое заболевание, полагает издание. Основания для этого якобы есть — заболеванием страдает близкий родственник Сергея Сарапульцева.

Почему на это не обратили внимания при его приеме на работу, пока не известно.

Сергей Сарапульцев был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю в 2018 году.

«Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан. Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю», — говорится в сообщении главка СКР.

Прощание с ним пройдет в Перми 25 сентября.