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Происшествия

СМИ раскрыли содержание предсмертной записки главы пермского СКР

Глава СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил записку, которую адресовал Богу, узнал «Коммерсант». По предварительным данным, его смерть не связана со служебной деятельностью.

Сергей Сарапульцев.
Сергей Сарапульцев.
https://vk.com/suskperm

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — привозит издание текст записки.

Также известно, что первую попытку суицида начальник пермского СК хотел предпринять в прошлом году, оставив похожую записку.

После трагической стрельбы в университете глава СКР Александр Бастрыкин прилетел в Пермь, заслушал доклады, не высказав никому претензий и тепло попрощался с коллегами.

Вечером председатель местного Следкома устроил ужин с ближайшим окружением, на котором было выпито немало спиртного, сообщает источник. На следующий день после совещания полковник отправился на обед, с которого не вернулся.

В его крови и моче нашли следы этилового спирта.

Одной из причин трагедии могло стать скрытое психиатрическое заболевание, полагает издание. Основания для этого якобы есть — заболеванием страдает близкий родственник Сергея Сарапульцева.

Почему на это не обратили внимания при его приеме на работу, пока не известно.

Сергей Сарапульцев был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю в 2018 году.

«Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан. Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю», — говорится в сообщении главка СКР.

Прощание с ним пройдет в Перми 25 сентября.

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