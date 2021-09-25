СМИ раскрыли содержание предсмертной записки главы пермского СКР

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — привозит издание текст записки.
Также известно, что первую попытку суицида начальник пермского СК хотел предпринять в прошлом году, оставив похожую записку.
После трагической стрельбы в университете глава СКР Александр Бастрыкин прилетел в Пермь, заслушал доклады, не высказав никому претензий и тепло попрощался с коллегами.
Вечером председатель местного Следкома устроил ужин с ближайшим окружением, на котором было выпито немало спиртного, сообщает источник. На следующий день после совещания полковник отправился на обед, с которого не вернулся.
В его крови и моче нашли следы этилового спирта.
Одной из причин трагедии могло стать скрытое психиатрическое заболевание, полагает издание. Основания для этого якобы есть — заболеванием страдает близкий родственник Сергея Сарапульцева.
Почему на это не обратили внимания при его приеме на работу, пока не известно.
Сергей Сарапульцев был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю в 2018 году.
«Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан. Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю», — говорится в сообщении главка СКР.
Прощание с ним пройдет в Перми 25 сентября.