СМИ: школьник с оружием взял в заложники одноклассников в Казани

В гимназии № 7 в Казани один из учеников пришел на урок с оружием. О ЧП сообщили родители одной из учениц. По ее словам, вооруженный школьник удерживает одноклассников в кабинете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.

13 мая Life сообщил, что ученик 10 класса взял учеников в заложники. Якобы он опоздал на урок и начал себя агрессивно вести, размахивая пистолетом. Причиной этому могла быть неразделенная любовь, говорят источники издания.

Позже в полиции уточнили, что подросток 2001 года рождения зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал.

Подростка задержали, с ним работают специалисты МВД. Никто не пострадал, учеба продолжилась в нормальном режиме.

Напомним, в октябре 2018 года в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой. Его похоронили под чужой фамилией.