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Происшествия

Глава Следкома: причиной бойни в колледже Керчи стала дешевая одежда стрелявшего

Студент Владислав Росляков устроил бойню в керченском колледже из-за унижения со стороны однокурсников, о этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, пишет Lenta. Сверстники смеялись над Росляковым, поскольку он не мог позволить себе купить одежду дорогих брендов.

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.

Александр Бастрыкин,
глава Следственного комитета России:

В чем причина в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках. Он (Владислав Росляков — прим. Ленты.ру) подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло.

17 октября 2018 года четверокурсник Владислав Росляков устроил в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 70 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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