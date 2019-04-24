Глава Следкома: причиной бойни в колледже Керчи стала дешевая одежда стрелявшего

Александр Бастрыкин,
глава Следственного комитета России:
В чем причина в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках. Он (Владислав Росляков — прим. Ленты.ру) подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло.
17 октября 2018 года четверокурсник Владислав Росляков устроил в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 70 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).