Глава Следкома: причиной бойни в колледже Керчи стала дешевая одежда стрелявшего

В чем причина в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках. Он (Владислав Росляков — прим. Ленты.ру) подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло.