СМИ сообщили, что в Кировской области погиб солдат-срочник из Бийска

В поселке Мирный Оричевского района Кировской области погиб солдат-срочник из Бийска. На мужчину упала стрела крана, и он скончался, пишет «ФедералПресс».

Первым о происшествии рассказал в социальных сетях местный общественник Валерий Семенищев. По его словам, машинист крана, от стрелы которого погиб военнослужащий, работал без допуска. В военном следственном отделе СК РФ по Кировскому гарнизону прокомментировать журналистам информацию о гибели военнослужащего отказались.

Инцидент обсуждают также в сообществах Совета солдатских матерей России в социальных сетях. Там подтверждают факт происшествия и сообщают, что срочник был направлен на службу в Оричевский район из Бийска, а в самой части сейчас идут «проверки и полный шмон».

В 2018 году во время учений в Алтайском крае солдат-срочник погиб в загоревшейся палатке. Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира роты к двум годам условно.