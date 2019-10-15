СМИ сообщили, что в Кировской области погиб солдат-срочник из Бийска

Первым о происшествии рассказал в социальных сетях местный общественник Валерий Семенищев. По его словам, машинист крана, от стрелы которого погиб военнослужащий, работал без допуска. В военном следственном отделе СК РФ по Кировскому гарнизону прокомментировать журналистам информацию о гибели военнослужащего отказались.
Инцидент обсуждают также в сообществах Совета солдатских матерей России в социальных сетях. Там подтверждают факт происшествия и сообщают, что срочник был направлен на службу в Оричевский район из Бийска, а в самой части сейчас идут «проверки и полный шмон».
В 2018 году во время учений в Алтайском крае солдат-срочник погиб в загоревшейся палатке. Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира роты к двум годам условно.