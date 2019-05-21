Суд в Алтайском крае наказал командира, по вине которого в палатке сгорел солдат

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира роты ракетной дивизии к двум годам условно, сообщила пресс-служба главного военного СУ СКР. Его признали виновным в смерти 18-летнего срочника Андрея Рубцова, который сгорел в палатке в январе 2018 года.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Помимо двух лет условно, суд также лишил его права на этот же срок занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Военные следователи выяснили, что пожар в палатке, где отдыхали военнослужащие во время полевых учений у Косихи, произошел 22 января 2018 года. Там была самодельная печка.

Андрей Рубцов не успел выбраться из спального мешка и горящая палатка упала на него. Парень получил серьезные ожоги, от которых скончался. Следствие пришло к выводу, что возгорание случилось по вине командира роты материально-технического обеспечения, который должен был создать безопасные условия обогрева палаток.