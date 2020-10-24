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Происшествия

СМИ сообщили об аресте главы космического центра «Восточный»

Директора космического центра «Восточный», филиала компании «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (головной структуры по обслуживанию одноименного космодрома) Романа Бобкова взяли под стражу, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в СК.

Запуск "Союза" с космодрома "Восточный".
Запуск "Союза" с космодрома "Восточный".
kremlin.ru

Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Бобкова задержали на двое суток, сообщил источник.

Его вызвали в следственный комитет для дачи показаний по уголовному делу главного инспектора одного из отделов Минобороны Дмитрия Фоминцева, которого обвиняют по той же статье.

Бобков подстрекал главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны к служебным нарушениям для того, чтобы отчитаться перед руководством «Роскосмоса» о готовности сооружений, считают следователи.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди космодрома Восточный.

В конце 2019 года президент Владимир Путин признал, что на космодроме «Восточный» воруют.

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