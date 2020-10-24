СМИ сообщили об аресте главы космического центра «Восточный»

Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Бобкова задержали на двое суток, сообщил источник.
Его вызвали в следственный комитет для дачи показаний по уголовному делу главного инспектора одного из отделов Минобороны Дмитрия Фоминцева, которого обвиняют по той же статье.
Бобков подстрекал главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны к служебным нарушениям для того, чтобы отчитаться перед руководством «Роскосмоса» о готовности сооружений, считают следователи.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди космодрома Восточный.
В конце 2019 года президент Владимир Путин признал, что на космодроме «Восточный» воруют.