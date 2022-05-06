СМИ: в Барнауле разосланы письма о минировании аэропорта, вокзала и зоопарка

6 мая на электронную почту СМИ, школ и некоторых ведомств Барнаула пришло сообщение о минировании значимых мест города.

Письмо получила редакция «Толка».

Как сообщают в СМИ, в письме было написано, что якобы неизвестные «заложили взрывчатку во всех городских школах, зоопарке, Думе, аэропорте, всех электростанциях и ж/д вокзале». Аноним призвал эвакуировать людей.

В ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что им пока ничего не известно о подобных сообщениях.

Как сообщалось ранее, волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также медицинские учреждения.

В конце 2021 года и начале 2022 года злоумышленники стали активнее распространять подобные сообщения. Угрозы не подтверждались ни разу.