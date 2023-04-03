СМИ выяснили подробности жизни девушки, которая принесла в кафе бюст со взрывчаткой. Фото с места ЧП

Выяснилось, что Дарья Трепова принесла в кафе на творческую встречу с военкором Татарским его бюст в каске. Бюст взорвался, когда стоял на столе справа от Владлена, пишет «МК».

После школы она поступила на медицинский факультет в СПБГУ. Но стала работать дизайнером.

Когда протестные настроения в обществе были на пике, она стала ходить на встречи оппозиционеров. После начала СВО Дарью и ее супруга задерживали за участие в оппозиционном митинге. После мобилизации ее муж уехал в Грузию.

Потом студентка переехала в Москву. По словам знакомых, у нее появились деньги. Также она рассказывала, что собралась уезжать из России. Совсем недавно — 31 марта — уехала в Санкт-Петербург. Там арендовала квартиру.

Накануне вечером она принесла в кафе бюст, который взорвался.

Момент , когда Владлену Татарскому дарят статуэтку Скриншот видео

Подозреваемая объявлена в розыск. Дома у ее матери прошли обыски. По всей вероятности, мать задержали.

Что произошло

Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе. Пострадали 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.

По данным Telegram-канала Readovka, в кафе проходил творческий вечер военкора. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую Дарья подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.