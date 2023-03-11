Снежная лавина с крыши отбросила автомобиль на несколько метров

В Уфе большая масса снега сошла с крыши здания и отбросила припаркованный автомобиль на несколько метров, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

На покатой крыше здания среди жилой городской застройки скопился снег.

В какой-то момент он свалился с кровли и упал вниз, увлекая за собой припаркованный у стены автомобиль. Машину отбросило в канаву у забора.

О пострадавших от схода снега с крыши не сообщается, указывает Газета.Ru.

Между тем жители Новосибирска заметили, как над районами города начали летать беспилотники. Выяснилось, что это МЧС обследует неочищенные от снега крыши с помощью дронов.

А в Барнауле усилится контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи. Из-за потепления и последующим похолоданием есть угроза появления наледи и ледяных навесов на крышах зданий, а также образования гололеда на придомовых территориях и тротуарах.