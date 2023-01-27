Собака набросилась на 9-летнюю девочку около школы в Бийске

Собака набросилась на 9-летнюю девочку в Бийске 26 января, сообщает « Бийский рабочий ».

Инцидент произошел около школы, рассказала мать пострадавшей.

Девочка спокойно шла домой, когда агрессивный пес кинулся на нее.

«Ребенку повезло, она была в длинном пальто и сама не пострадала, пальто собака прокусила», — рассказала женщина.

Мать девочки немедленно позвонила в школу и написала обращение в мэрию.

Однако она отметила, что в учебном заведении не верят, что это принесет результаты. По их словах, о проблеме много говорят, то ничего не делают.

Ранее бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные увечья.