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Происшествия

Собака набросилась на 9-летнюю девочку около школы в Бийске

Собака набросилась на 9-летнюю девочку в Бийске 26 января, сообщает «Бийский рабочий».

Пес, немецкая овчарка, дрессировка.
Пес, немецкая овчарка, дрессировка.
Ирина Пергаева, altapress.ru.

Инцидент произошел около школы, рассказала мать пострадавшей.

Девочка спокойно шла домой, когда агрессивный пес кинулся на нее.

«Ребенку повезло, она была в длинном пальто и сама не пострадала, пальто собака прокусила», — рассказала женщина.

Мать девочки немедленно позвонила в школу и написала обращение в мэрию.

Однако она отметила, что в учебном заведении не верят, что это принесет результаты. По их словах, о проблеме много говорят, то ничего не делают.

Ранее бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные увечья.

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