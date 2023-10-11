Собака покусала подростка в Омске. Хозяйка пса считает, что виноват ребенок

На ул. Малиновского в Омске 14-летний парнишка подошел погладить собаку без намордника, но на поводке. Как итог, у него искусаны лицо и плечи.

Telegram-канал "Mash Siberia" рассказывает: по словам ребят, хозяйка животного разрешила погладить собаку, которая в последствие набросилась и покусала ребенка. Родители юноши вызвали скорую помощь, когда он уже был дома. Врачи зафиксировали укусы на плече и лице.

Полицейские смогли разыскать хозяйку. Ей оказалась 45-летняя жительница соседнего двора. По ее словам, она не разрешала гладить своего питомца.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, назначили судмедэкспертизу и возбудили уголовное дело. Если вина женщины будет установлена, дело заведут уже на нее.

Ранее стало известно, что в Барнауле во Власихе неизвестный расстреливает собак.