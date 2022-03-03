Собака едва не умерла в металлических браконьерских петлях на Алтае

В Республике Алтай на территории нацпарка «Сайлюгемский» браконьеры расставили проволочные петли для ловли животных. В одну из таких попала и едва не погибла местная собака.

Государственные инспекторы на рейде в кластере «Аргут» нашли восемь проволочных петель. Полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 26-летний житель села Джазатор.

Его нашли по следам, которые привели к животноводческойстоянке на территории национального парка. Мужчина признался, петли были установлены им для добычи кабарги, рассказали в пресс-службе национального парка.

Однако в петли попадает не только кабарга, но и другие крупные звери, в том числе и ирбис.

«Петли были, есть и остаются самой главной угрозой снежному барсу. Они препятствуют его расселению на территории, где на него охотятся. К сожалению, петли устанавливаются и за пределами особо охраняемых природных территорий, где более слабая охрана. Поэтому петли — злейший враг снежного барса», — прокомментировал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Возбуждено дело о незаконной охоте.

Также в парке сообщили, что недавно в петле едва не погибла собака из Джазатора, решившая сопроводить в рейд госинспекторов.

Смерть наступает за считанные секунды: чем больше животное пытается выбраться из ловушки, тем туже затягивается петля.

Собаке повезло — ее успели спасти.