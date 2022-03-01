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Жизнь

На Алтае браконьеры заполнили шесть мешков мясом диких животных

В Алтайском крае задержали двух мужчин с оружием и разделанными тушами диких животных, сообщает региональное МВД.

В Алтайском крае задержали браконьера.
В Алтайском крае задержали браконьера.
22.мвд.рф

В Первомайском районе инспектор ДПС остановил автомобиль, в котором перевозили мясо.

«Следственно-оперативная группа выехала на место для проведения осмотра. Были изъяты шесть мешков с разделанными тушами», — рассказали в ведомстве.

Полицейские проверили лесной массив и обнаружили две лосиные шкуры со сквозными отверстиями.

У 39-летнего хозяина машины и его 35-летнего товарища изъяли рюкзак, нож, фонарик, а также зарегистрированные в установленном законом порядке гладкоствольное ружье, винтовку и патроны.

Сумма ущерба от действий браконьеров составила 80 000 рублей. Мужчины пояснили, что планировали продать мясо.

Задержанным грозит до 2 лет лишения свободы за «незаконную охоту».

Ранее на Алтае четверо сельчан убили лося с косулей и поделили добычу.

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