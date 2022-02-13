Собаки насмерть загрызли женщину в Ярославской области

Трагический случай произошел 10 февраля в Переславле-Залесском.
«Женщина, проходя мимо гаражного кооператива, подверглась нападению и укусам бездомных собак», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спустя несколько часов она скончалась не приходя в сознание.
Возбудили дело по факту халатности в отношении сотрудников МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».
«Должностные лица по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили», — уточнили в СК.
Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению.
Ранее собаки насмерть загрызли шедшего на работу мужчину в Астраханской области.
Напомним, в Барнауле планируют отловить 620 собак в 2022 году. Названа сумма затрат и что в нее входит.