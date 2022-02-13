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Происшествия

Собаки насмерть загрызли женщину в Ярославской области

В Ярославской области возбудили уголовное дело на чиновников после гибели 35-летней женщины, сообщает региональный СК.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Трагический случай произошел 10 февраля в Переславле-Залесском.

«Женщина, проходя мимо гаражного кооператива, подверглась нападению и укусам бездомных собак», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спустя несколько часов она скончалась не приходя в сознание.

Возбудили дело по факту халатности в отношении сотрудников МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

«Должностные лица по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили», — уточнили в СК.

Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению.

Ранее собаки насмерть загрызли шедшего на работу мужчину в Астраханской области.

Напомним, в Барнауле планируют отловить 620 собак в 2022 году. Названа сумма затрат и что в нее входит.

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