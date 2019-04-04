Солдат из Алтайского края сбежал со службы и пропал

Уроженец Славгорода Иван Шурховецкий два года назад сбежал из новосибирской воинской части и с тех пор нем нет вестей, пишет «Комсомольская правда» — Новосибирск". Его продолжают разыскивать.

Парня ищут военные следователи. Солдат служил в части 55433 в новосибирском поселке Шилово и сбежал летом 2017 года.

В военном следственном отделе СК РФ по Новосибирскому гарнизону говорят, что всего за два года из новосибирских частей сбежали 18 человек. Их находят в разных местах, снимают с поездов и самолетов. Информации о славгородце у военных пока нет.

Смягчающими обстоятельствами при побеге могут стать, например, маленькие дети у беглеца, или побег в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, учитывается и тот момент, если срочник покинул часть из-за издевательств от сослуживцев.