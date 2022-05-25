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Происшествия

Солист «Кремлевского балета» умер в 22 года

В Москве скончался ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя, сообщили представители Государственного Кремлевского Дворца в социальной сети «ВКонтакте».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

Ему было 22 года.

По словам близкого друга артиста Даниила Кудрявцева, причиной смерти стало отравление бытовым газом, пишет Lenta.ru.

«Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату. Мы выражаем свои самые искренние соболезнования родителям, родным и друзьям погибшего, а также коллективу „Кремлевского балета“», — написали в сообществе.

Соя проработал на сцене театра «Кремлевский балет» два года. В 2017-м он окончил Московскую государственную академию хореографии и сразу был приглашен в культурное учреждение.

22 мая 2019-го дебютировал на сцене «Кремлевского балета», исполнив партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Соя также танцевал сольную партию в «Щелкунчике».

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