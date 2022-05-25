Солист «Кремлевского балета» умер в 22 года

Ему было 22 года.

По словам близкого друга артиста Даниила Кудрявцева, причиной смерти стало отравление бытовым газом, пишет Lenta.ru.

«Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату. Мы выражаем свои самые искренние соболезнования родителям, родным и друзьям погибшего, а также коллективу „Кремлевского балета“», — написали в сообществе.

Соя проработал на сцене театра «Кремлевский балет» два года. В 2017-м он окончил Московскую государственную академию хореографии и сразу был приглашен в культурное учреждение.

22 мая 2019-го дебютировал на сцене «Кремлевского балета», исполнив партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Соя также танцевал сольную партию в «Щелкунчике».