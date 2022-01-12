Умер 46-летний телеведущий Михаил Зеленский

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.
Руководитель отдела дипмиссии в Пуанта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА Новости: «Да, он скончался в Доминикане, подробностей пока сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней».
Справка
Михаил Зеленский вел программы «Новости культуры» и «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура». Кроме того, ранее он вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1» и «ТВ Центр», а также ток-шоу «Прямой эфир».