Умер 46-летний телеведущий Михаил Зеленский

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни, сообщил на странице в Facebook заместитель телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.

Руководитель отдела дипмиссии в Пуанта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА Новости: «Да, он скончался в Доминикане, подробностей пока сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней».