12 января -19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Умер 46-летний телеведущий Михаил Зеленский

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни, сообщил на странице в Facebook заместитель телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Телеведущий Михаил Зеленский.
Телеведущий Михаил Зеленский.
Кадр из ТВ-программы "Прямой эфир".

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.

Руководитель отдела дипмиссии в Пуанта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА Новости: «Да, он скончался в Доминикане, подробностей пока сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней».

Справка

Михаил Зеленский вел программы «Новости культуры» и «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура». Кроме того, ранее он вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1» и «ТВ Центр», а также ток-шоу «Прямой эфир».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость