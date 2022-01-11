Нестареющая ведущая Первого канала поделилась своим секретом молодости

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости и привлекательности. В ноябре она отметила 60-летие.

Андреева написала в Instagram, что каждое утро начинает с йоги. Именно это помогает ей сохранить гибкость и стройность.

«Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного — это легко на самом деле», — цитирует телеведущую «КП».

Она также не раз отмечала, что старается избегать негатива и концентрируется только на позитивных эмоциях.

«Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. И Время отвечает мне тем же — не замечает», — рассказывала она ранее.