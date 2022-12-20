SOS: смартфон спас пару, сорвавшуюся на авто в Обезьяний каньон

Каньон находится в США, штат Калифорния.
Молодые люди ехали по двухполосному шоссе у каньона. В какой-то момент позади их автомобиля появилась женщина на белом Mercedes-Benz и начала им сигналить.
Мужчина решил пропустить ее, но в этот момент его машина наехала на гравий, потеряла сцепление с дорогой, перевернулась и упала на дно каньона, указывает на подробности Lenta.ru.
Невероятно, но факт — парень и девушка выжили после падения, сами выбрались из автомобиля.
Но телефоны не ловили сеть с глубины каньона. Соответственно, спасателей было вызвать проблематично, мягко говоря.
Но смартфон девушки продолжал работать — несмотря на разбитый вдребезги экран. С помощью функции Emergency SOS — работает через спутник — телефон сообщил местоположение пострадавших.
Скоро прилетел вертолет со спасателями на борту, забрал пару и доставил в больницу.
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