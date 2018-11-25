Соседка сдала барнаульца полицейским за курение конопли

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Евгения Плеханова, обвиняемый жил один в частном доме и работал по найму в компании, занимающейся переработкой рыбы в районах Дальнего Востока.

Мужчина вернулся с вахты из Камчатского края в сентябре 2018 года и решил скосить траву во дворе. Занимаясь благоустройством, он заметил участок дикорастущей конопли. Барнаулец решил ее употребить: нарвал ее верхушки и стебли с листьями, сложил в полиэтиленовый пакет и оставил его в строящемся доме.

Одна из соседок молодого человека заметила, что он курит наркотики, и обратилась в отдел полиции. Приехавшие на ее вызов сотрудники осмотрели территорию и дом, где нашли пакет с марихуаной массой 47 граммов, что является значительным размером.

Мужчина свою вину не отрицал, и был очень удивлен визиту сотрудников полиции и бдительностью соседки. Наказание ему назначит суд.