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Соседка сдала барнаульца полицейским за курение конопли

Барнаульца обвиняют в незаконном хранении наркотиков. 28-летнего мужчину «сдала» правоохранителям соседка.

Наркотики.
Наркотики.
22.мвд.рф

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Евгения Плеханова, обвиняемый жил один в частном доме и работал по найму в компании, занимающейся переработкой рыбы в районах Дальнего Востока.

Мужчина вернулся с вахты из Камчатского края в сентябре 2018 года и решил скосить траву во дворе. Занимаясь благоустройством, он заметил участок дикорастущей конопли. Барнаулец решил ее употребить: нарвал ее верхушки и стебли с листьями, сложил в полиэтиленовый пакет и оставил его в строящемся доме.

Одна из соседок молодого человека заметила, что он курит наркотики, и обратилась в отдел полиции. Приехавшие на ее вызов сотрудники осмотрели территорию и дом, где нашли пакет с марихуаной массой 47 граммов, что является значительным размером.

Мужчина свою вину не отрицал, и был очень удивлен визиту сотрудников полиции и бдительностью соседки. Наказание ему назначит суд.

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