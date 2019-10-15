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Происшествия

Сотни гектаров в огне: пожарные в Алтайском крае борются с полыхающей сухой травой

Обстановка с ландшафтными пожарами остается напряженной в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МЧС России.

Ландшафтный пожар.
Ландшафтный пожар.
22.mchs.gov.ru.

По данным экстренного ведомства, за 14 октября в регионе зарегистрировали 73 возгорания сухой травы.

«Все силы пожарно-спасательных подразделений направлены на недопущение перехода огня на территории населённых пунктов. На складывающуюся обстановку по-прежнему серьёзное влияние оказывают погодные условия: отсутствие осадков, высокая температура воздуха, ветер» — уточняют в МЧС.

14 октября в Локтевском районе сгорело 2 гектара сухой растительности. Этот пожар являлся трансграничным — перешедшим с территории Казахстана. Пожарным удалось его ликвидировать. Более масштабный пожар зарегистрировали около села Новенькое, где огнеборцам пришлось тушить 150 гектар полыхающей сухой травы.

Также ландшафтные пожары произошли у населенного пункта Ракиты в Рубцовском районе (8 га), у села Заря в Панкрушихинском районе (70 га), у населенного пункта Таловка в Змеиногорском районе (50 га). С огнем борются и в Курьинском районе рядом с селами Новофирсово и Курья, где обнаружили 5 очагов «травяных» пожаров.

Рядом с Барнаулом горят поля.
Рядом с Барнаулом горят поля.
vk.com/barneos22

Напомним, с 10 октября в Алтайском крае установили особый противопожарный режим.

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