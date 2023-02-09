9 февраля
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Происшествия

Сотрудник РАН назвал причину землетрясений в Турции

Испытания ядерного оружия могли послужить причиной землетрясений в Турции. Так заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. С доктором физико-математических наук поговорили URA.RU.

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции.
Mash.

Пулинец отмечает, что причины землетрясений обоснованно связывают с полнолунием и новолунием. Трагедия в Турции произошла ровно в момент полнолуния.

И хотя гравитационные силы этих явлений слишком малы, чтобы самостоятельно вызывать землетрясения, они могут послужить триггерами в ослабленных местах земной коры.

«Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение. После испытаний ядерного оружия в атмосфере, под землей особенно резко возросла глобальная сейсмическая активность, и она продолжается на повышенном уровне. Хотя испытания прекратились», — рассказал Пулинец.

По словам ученого, землетрясение в Турции может иметь последствия для городов в радиусе 2 тыс. км. Их могут ощутить на Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении и на Аравийском полуострове.

Напомним, уничтожающее землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло 6 февраля в Турции. Число погибших по последним данным — 12 873 человека.

Также космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения.

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