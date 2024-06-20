Некоторые мигранты жили на территории, где производили консервы с фасолью, сообщает Shot проверка.

Фирма искала фасовщиков и разнорабочих. В их обязанности входило: нарезка огурцов, приготовление маринадов, сезонный засол овощей и другое.

Никаких требований к ним не предъявляли. Медицинских книжек у работников не было, брали на работу и иностранцев без гражданства РФ. Тем, кому негде жить, фирма предлагала поселиться прямо на производстве в бараках.

Напомним, что пострадавших от фасоли, которую поставляла фирма "Савон-К" сейчас больше сотни. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

в Госдуме обратились к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой усилить контроль за организацией питания.

Ранее сообщалось, что у шести человек в мозге найдены круглые черви.

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