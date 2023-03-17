Сотрудники реабилитационного центра похищали женщин для насильного лечения

Три сотрудника реабилитационного центра Благотворительный фонд «Опора Алтай» ввели девушку и ее мать в заблуждение о добровольном пребывании в центре.

Женщина обратилась в платный реабилитационный центр для алко- и наркозависимых граждан в Топчихинском районе в 2018 году.

Она просила оказать помощь ее дочери, страдающей алкогольной зависимостью.

Один из сотрудников приехал в дом девушки, насильно посадил в автомобиль и увез для прохождения реабилитации. Мать при этом ввели в заблуждение о добровольном соглашении на лечение.

Потерпевшую отпустили лишь через три месяца, когда ее мать перестала вносить деньги на счет.

Через два года данную гражданку также несколько месяцев удерживали в реабилитационном центре.

Аналогично пострадала еще одна жительница края, страдающая наркотической зависимостью.

Несмотря на то, что потерпевшие не желали пребывать в центре, и их против воли доставляли туда, сотрудники благотворительного фонда не отпускали женщин, угрожая физической расправой.

Обвиняемые вину не признали, настаивая, что зависимые были в центре по собственному желанию. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей, потребовав деньги якобы на лечение ее дочери.