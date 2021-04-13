Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницу ФСИН

Информация об этом появилась в Telegram-каналах 13 апреля. Вскоре представители соцсети подтвердили распространенные сообщения.

Страницу ФСИН заблокировали из-за объявления о сборе пожертвований для администраторов сообщества.

Сотрудники соцсети заявили, что возникли опасения, что возможность руководить аккаунтом получили люди, которые не связаны со службой, пишет News.ru.

«Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Это сделано по просьбе ФСИН.

В декабре прошлого года неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр.

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.

Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.