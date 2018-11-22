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Соцсети: в Барнауле из церкви украли золото

В ночь на 22 ноября из Иоанно-Богословской церкви на ул. Шумакова неизвестные похитили лоток с золотыми кольцами и скрылись на ВАЗ 2114. Об этом сообщают авторы паблика «Инцидент Барнаул».

Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Анна Зайкова

По данным источников, преступление совершили двое. Это одетый во все черное мужчина около 30 лет и женщина лет 30−40, в очках и синем пуховике до колен.

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