Соцсети: в ТРЦ "Европа" в Барнауле обнаружили труп мужчины в туалете

Уточняется, что тело нашла уборщица в женском туалете. Она вызвала скорую и полицию.
По ее словам, мужчина мог умереть от передозировки наркотиками.
Ранее 10 августа в ТРЦ Galaxy и "Пионер" эвакуировали посетителей из-за угрозы минирования.
В Барнауле в ТРЦ "Европа" нашли труп мужчины в туалете, сообщили очевидцы "Инциденту Барнаул".
Уточняется, что тело нашла уборщица в женском туалете. Она вызвала скорую и полицию.
По ее словам, мужчина мог умереть от передозировки наркотиками.
Ранее 10 августа в ТРЦ Galaxy и "Пионер" эвакуировали посетителей из-за угрозы минирования.
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