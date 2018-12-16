Спасатели нашли обмороженного барнаульца, заблудившегося на снегоходе в дикой местности

Барнаулец, решивший покататься на снегоходе по окрестностям села Верх-Жилино Косихинского района, заблудился и был обнаружен сильно обмороженным только на следующий день. К поискам потерпевшего привлекались добровольцы и спасатели МЧС, пишет пресс-служба ведомства.

Молодой мужчина выехал в 15:00 9 декабря и к вечеру не вернулся. В 21:00 о его пропаже сообщили спасателям. Выяснилось, что в последний раз потерявшегося барнаульца видели в окрестностях села Верх-Камышенка Заринского района.

В последний раз он выходил на связь в 18:00, сообщив родственникам, что заблудился. Те положились на опыт одного из родных, который имел охотничий опыт, попытались справиться с поисками сами, но вскоре поняли, что без помощи сотрудников полиции и МЧС не обойтись. На поиски барнаульца отправились 40 человек на 17 машинах и снегоходах.

На часах было 3 ночи 10 декабря, а поиски мужчины продолжались в абсолютной темноте. Очень сложно было определить следы пропавшего снегохода и мужчины, передвигающегося на нем, поскольку в данной местности таких следов довольно много. Эта территория славится большим количеством разной живности, а потому здесь часто бывают местные охотники. Сотовая связь отсутствовала полностью. Рельеф местности очень сложный, однако, участники поисковых работ нашли место, о котором говорил мужчина в своем последнем телефонном звонке и тщательно проверили всю округу на этой территории.

Игорь Пермяков,

начальник поисково-спасательного подразделения краевого ПСО:

Первое, что усугубляло поиски, было не понятно примерно место расположение, поэтому круг поисковых работ был масштабен. Второе, был сильный холод, где-то −25…−30 градусов. И третье, поисковые работы проводились ночью, в полной темноте, так как информация о происшествии поступило поздно.

Утром 10 декабря спасатели наткнулись на костровище рядом со снегоходным следом. Поиски продолжились по этому следу. Спасатели передвинулись в овраг и нашли на краю обрыва в ручье застрявший снегоход, рядом никого не было. Человеческие следы уходили дальше через ручей. Сразу же столкнулись с другой проблемой: везде были места лежки и следы лосей, среди которых следы заблудившегося человека терялись.

Игорь Пермяков,

начальник поисково-спасательного подразделения краевого ПСО:

Не отчаиваясь, мы продолжили поисково-спасательные работы. Где не было возможности пробраться на снегоходах, шли на лыжах. Огромную помощь в поисковых работах оказывали родственники потерявшегося, которые первыми и обнаружили обессилевшего мужчину.

На часах было около 10 утра 10 декабря, когда пропавшего мужчину нашли. Его состояние было достаточно тяжелое, особенно сильно обморожены ноги. После оказания первичной медицинской помощи потерявшегося доставили в больницу Заринского района.