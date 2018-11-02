В Совете Федерации наградили медалями двух подростков из Алтайского края

В Совете Федерации 1 ноября вручили медали «Российского союза спасателей» двум восьмиклассникам из Алтайского края, которые спасли тонущего в реке травмированного друга. В тот же день уже в Барнауле награды за спасение жизней от «Россоюзспаса» вручили еще трем алтайским школьникам-спасателям.

В Москву для вручения общественных медалей «Российского союза спасателей» «За мужество в спасении» и «За спасение жизни» пригласили 20 ребят. Среди них — восьмиклассники из Алтайского края 14-летние Никита Чебаевский и Данил Косихин.

В августе 2018 года вместе с другом они отдыхали на речке Маралиха в Чарышском районе. Друг прыгнул с тарзанки, при этом петлей ему оторвало правую руку.

В воде он сразу начал тонуть — глубина в том месте более двух метров. Друзья-подростки бросились ему на помощь и вытащили его на берег. Один из них побежал звать на помощь, другой сначала попытался остановить кровь с помощью ремня, но потом положил друга на плечи и побежал с ним в местную больницу.

Никита Чебаевский из Чарышского района. Скан сюжета на телеканале «Россия 1».

И вот теперь ребятам вручили награды, а кроме этого береты оранжевого цвета — как у сотрудников МЧС.

В этом году регионы направили в «Российский союз спасателей» 250 представлений. Однако в Москву не смогли пригласить всех. Поэтому сенаторам от регионов поручили на местах наградить подростков. И в тот же день 1 ноября в правительстве Алтайского края сенатор Сергей Белоусов вручил награды за спасение жизней еще троим алтайским школьникам.

Дмитрий Немчинов и Максим Аксенов, школьники 6-го и 7-го классов Бочкаревской школы, спасли пятилетнего малыша, который начал тонуть в водоеме близ села Дружба Целинного района. А восьмиклассник Максим Шептун из Бийска смог в одиночку вытащить из воды сверстника и оказать ему неотложную помощь, после чего он и вызвал бригаду скорой помощи, сообщили в правительстве края.

Детей, проявивших мужество и героизм, с 2014 года разыскивают по всей России. Этот проект называется «Дети-герои». Он проводится ежегодно, в 2018 году — под патронажем Совета Федерации и при содействии Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и МЧС России. Проект объединяет юных героев, спасших человеческие жизни, рассказали в «Российском союзе спасателей».