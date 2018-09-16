В Алтайском крае наградят школьников, спасших из реки раненого друга

МЧС направило ходатайство о награждении двух школьников Чарышского района медалями «За спасение погибающих на водах». Никита Чебаевский и Данил Косихин спасли своего товарища, которому оторвало руку при прыжке с «тарзанкии» сообщает сайт ведомства.

Никита Чебаевский и Данил Косихин — ученики 8 класса Маралихинской средней школы Чарышского района. Инцидент произошел 10 августа 2018 года. Они с одноклассником отдыхали на реке Маралиха, взрослых поблизости не было. Один из ребят прыгнул с веревки, привязанной к дереву, в воду, после чего не смог самостоятельно плыть и стал тонуть.

Глубина в месте купания детей составляла около двух метров и обоим подросткам грозила серьезная опасность. Не раздумывая, Никита бросился спасать мальчика.

Быстро доплыв до места происшествия, Никита подхватил товарища и обнаружил, что его правая рука до середины плеча отсечена, из раны шла кровь. Никита не растерялся и не испугался, крепко захватил тонущего поперек груди и поплыл с ним к берегу, где ему помог Данил. У ребят хватило сил вытащить травмированного на размытый, высокий берег.

Семен Кинжаков потерял руку , прыгнув с тарзанки скрин с YouTube

Жгут не помог остановить кровь. Осознавая, что дорога каждая минута и парень может погибнуть от потери крови, Никита подхватил друга к себе на плечи и как мог быстро направился в Маралихинскую участковую больницу.

По пути в лечебное учреждение на помощь ребятам подъехали взрослые, которые помогли наложить тугую повязку на руку пострадавшего и отвезли детей в медучреждение. Позже вертолетом санавиации пострадавшего доставили в Барнаул.

Следственные органы выяснили, что рука подростка, совершившего опасный прыжок с «тарзанки», попала в петлю, что стало причиной серьёзнейшей травмы.

Благодаря смелым, решительным и своевременным действиям Никиты Чебаевского и Данила Косихина, их одноклассник не стал жертвой водной стихии и эта история не стала ещё более трагичной, говорится в сообщении МЧС по Алтайскому краю.