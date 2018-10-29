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Барнаульцы скинулись на автовышку, чтобы снять котенка с большой высоты

28 октября неравнодушные барнаульцы скинулись на автовышку, чтобы спасти котенка, который забрался на дерево на уровень примерно 5-го этажа. Горожане не только спасли животное, но и сразу нашли ему хозяйку, рассказала жительница Барнаула Юлия в своем Instagram и паблике Barnaul22.

Барнаульцы скинулись, чтобы спасти кота.
Барнаульцы скинулись, чтобы спасти кота.
Julia Zi

По словам девушки, кота обнаружили на дереве возле дома на Г. Исакова. Местные мужчины попробовали слазить за ним, но от страха он забрался на самый верх тополя и мяукал оттуда.



Обзвонили МЧС, спасателей, приюты, все отказали. Начали искать частников с автовышками или промышленных альпинистов. У всех выходные или им нет до этого дела, или 2000 рублей выезд. Один из альпинистов успокоил подругу, сказав, что коты слезают обычно сами, мол, пусть сидит, когда устанет — спустится. Подруга уехала, но переживала.



Спустя несколько часов котенок так и не спустился. «Кот плакал, но совсем не мог сменить своего положения, качался на верхушке сильно напуганный», — рассказала девушка.



Снова звонили, искали альтруистов, отклика не было, осталась та самая автовышка за 2000 рублей. Решили вызывать в складчину, и девушка (в бордовой куртке) вызвалась привлечь прохожих с аллеи, может, кто поможет. Пока к нам ехала машина, за минут 20 насобирали около 1500 рублей. Спасибо большое всем неравнодушным людям, кто помог деньгами, остаток добавили со своих и оплатили машину.



В итоге кота спасли и даже успели найти ему хозяев. «Одна из бабушек позвонила дочери, та нашла кому пристроить кота и приехала как раз к финалу операции спасения», — написала девушка.

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