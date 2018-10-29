Барнаульцы скинулись на автовышку, чтобы снять котенка с большой высоты

28 октября неравнодушные барнаульцы скинулись на автовышку, чтобы спасти котенка, который забрался на дерево на уровень примерно 5-го этажа. Горожане не только спасли животное, но и сразу нашли ему хозяйку, рассказала жительница Барнаула Юлия в своем Instagram и паблике Barnaul22.

По словам девушки, кота обнаружили на дереве возле дома на Г. Исакова. Местные мужчины попробовали слазить за ним, но от страха он забрался на самый верх тополя и мяукал оттуда.





Обзвонили МЧС, спасателей, приюты, все отказали. Начали искать частников с автовышками или промышленных альпинистов. У всех выходные или им нет до этого дела, или 2000 рублей выезд. Один из альпинистов успокоил подругу, сказав, что коты слезают обычно сами, мол, пусть сидит, когда устанет — спустится. Подруга уехала, но переживала.

,

,

Спустя несколько часов котенок так и не спустился. «Кот плакално совсем не мог сменить своего положениякачался на верхушке сильно напуганный», — рассказала девушка.





Снова звонили, искали альтруистов, отклика не было, осталась та самая автовышка за 2000 рублей. Решили вызывать в складчину, и девушка (в бордовой куртке) вызвалась привлечь прохожих с аллеи, может, кто поможет. Пока к нам ехала машина, за минут 20 насобирали около 1500 рублей. Спасибо большое всем неравнодушным людям, кто помог деньгами, остаток добавили со своих и оплатили машину.





В итоге кота спасли и даже успели найти ему хозяев. «Одна из бабушек позвонила дочери, та нашла кому пристроить кота и приехала как раз к финалу операции спасения», — написала девушка.