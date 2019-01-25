Спасенный штурман рассказал подробности столкновения Су-34 над Японским морем

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в силовых структурах.

«По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар. Их самолет рванул вперед, машина ушла в кабрирование (задрала нос), затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», — приводит слова летчика собеседник агентства.

«Далее экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира (не сообщалось, что он найден)».

Спасенный штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.

Расследование причин столкновения фронтовых бомбардировщиков Су-34 ведет специальная комиссия Минобороны.

Авиакатастрофа

Два Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиаполка (аэродром Хурба, Комсомольск-на-Амуре) столкнулись 18 января в 08:07 мск в небе над Японским морем в 35 км от берега. Су-34 возвращались на базу со стороны моря, боекомплекта на их борту не было.

Все четыре летчика из экипажей самолетов катапультировались (экипаж каждого Су-34 состоит из командира и штурмана). Поисково-спасательными силами был эвакуирован один летчик, найдены тела еще двух. Тело четвертого не нашли.

В поисковой операции задействовали шесть рыболовных судов. Одного пилота удалось оперативно спасти. Позднее моряки с рыболовецкого судна «Электрон» нашли спасательный плот, в котором обнаружили связанное фалом тело пилота в летном шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом.

Позднее это же судно нашло еще один плот с телом, опутанным парашютом и стропами. Вскоре моряки обнаружили сумку со снабжением, два фрагмента самолета и еще один пустой спасательный плот.

Что известно о погибших летчиках

Алексей Овсянников родом из Барнаула. Окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой, после — Краснодарское авиационное училище летчиков. Бывал в зарубежных командировках. У погибшего летчика остались двое детей.

Алексей Пайдыганов родился в Йошкар-Оле, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Недавно вместе с семьей переехал в Барнаул. Собирался жить здесь после выхода на пенсию. У погибшего остались трое несовершеннолетних сыновей.

23 января летчиков похоронили с воинскими почестями на Булыгинском кладбище в Барнауле.

Версии ЧП

Наиболее вероятной причиной ЧП называется ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого самолета в условиях сильной облачности. По всей видимости, при осуществлении одного из маневров он потерял из зоны видимости ведущий борт, а затем решил догнать его, что и привело к столкновению, пишет todaykhv.ru.

По неподтвержденным данным, в столкновении участвовало не два, а три самолета — звеном отрабатывали групповую слетанность. Обломками двух столкнувшихся самолетов повредило двигатель третьего, который смог вернуться на базу.

Потерянные Су-34 входили в состав 277-го бомбардировочного авиационного Млавского полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Он дислоцируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

Следователи квалифицировали столкновение в воздухе двух самолетов Су-34 как нарушение правил полетов. Уголовное дело возбуждено по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов и подготовки к ним»).