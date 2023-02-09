Спасли одного человека, который считался погибшим при взрыве газа в Новосибирске

Спасил одного человека, считавшегося погибшим при взрыве в Новосибирске 9 февраля, сообщили в ГУ МЧС.

По уточненным данным, после взрыва погиб один человек, восемь пострадали.

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске на ул. Линейной произошел взрыв газа в жилом доме. Там обрушились два подъезда.

Пожар тушили 197 спасателей.

Жильцы соседних домов сообщают, что от взрыва у них разбились стекла в окнах.

Также жильцы на ул. Линейной сообщили, что за сутки до взрыва видели подозрительных людей в подъезде, а также жаловались на запах газа.