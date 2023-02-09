Спасли одного человека, который считался погибшим при взрыве газа в Новосибирске

По уточненным данным, после взрыва погиб один человек, восемь пострадали.
Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске на ул. Линейной произошел взрыв газа в жилом доме. Там обрушились два подъезда.
Пожар тушили 197 спасателей.
Жильцы соседних домов сообщают, что от взрыва у них разбились стекла в окнах.
Также жильцы на ул. Линейной сообщили, что за сутки до взрыва видели подозрительных людей в подъезде, а также жаловались на запах газа.
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