17 февраля
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Происшествия

Спустя 260 часов ребенка спасли из-под завалов в Турции

Десятилетний мальчик оставался в живых 260 часов под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщают «Известия».

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции.
Mash.

Случай стал новым рекордом по спасению жителей после происшествия.

Число погибших при землетрясениях в Турции на 17 февраля выросло до 38 тыс.

Ранее землетрясение в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие.

Что произошло

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок.

Гигантский тектонический разлом появился в нескольких районах Турции после разрушительного землетрясения. На оливковом поле образовалась огромная трещина, которая тянется на несколько километров, шириной до 200 метров и глубиной 30 метров.

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