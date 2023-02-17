Спустя 260 часов ребенка спасли из-под завалов в Турции

Случай стал новым рекордом по спасению жителей после происшествия.
Число погибших при землетрясениях в Турции на 17 февраля выросло до 38 тыс.
Ранее землетрясение в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие.
Что произошло
Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок.
Гигантский тектонический разлом появился в нескольких районах Турции после разрушительного землетрясения. На оливковом поле образовалась огромная трещина, которая тянется на несколько километров, шириной до 200 метров и глубиной 30 метров.