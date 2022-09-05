6 сентября
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Происшествия

Спустя полгода после вырубки леса нашли и осудили мужчину в Кузбассе

Суд признал виновным 53-летнего местного жителя в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Следствие смогло доказать в суде, что в декабре прошлого года мужчина вырубил в лесополосе несколько берез и пихт, не имея на то разрешения и оформленных документов.

Всего мужчина причинил ущерб лесному фонду на 70 тыс. рублей.

Вырубку деревьев обнаружили лишь спустя полгода, в июне этого года в результате рейда лесничества и полиции.

Подозреваемого смогли обнаружить в короткие сроки. Свою вину он признал и полностью компенсировал ущерб.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее в Рубцовском районе поймали мужчину, который незаконно спиливал деревья на продажу.

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