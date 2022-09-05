Спустя полгода после вырубки леса нашли и осудили мужчину в Кузбассе

Следствие смогло доказать в суде, что в декабре прошлого года мужчина вырубил в лесополосе несколько берез и пихт, не имея на то разрешения и оформленных документов.
Всего мужчина причинил ущерб лесному фонду на 70 тыс. рублей.
Вырубку деревьев обнаружили лишь спустя полгода, в июне этого года в результате рейда лесничества и полиции.
Подозреваемого смогли обнаружить в короткие сроки. Свою вину он признал и полностью компенсировал ущерб.
Суд приговорил мужчину к 6 месяцам условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Ранее в Рубцовском районе поймали мужчину, который незаконно спиливал деревья на продажу.