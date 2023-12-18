18 декабря
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Происшествия

Сразу два землетрясения зафиксироволи ранним утром в Сибири

Подземный толчок магнитудой 4,5 зарегистрирован в Сибирском федеральном округе (СФО) ранним утром 18 декабря, сообщает "Интерфакс".

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Это произошло в 08:02 местного времени. Эпицентр — у Шерегеша. А в 07:38 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее землетрясение стало причиной эвакуации рабочих из-под земли в Сибири.

Это произошло на шахте "Таштагольская". Магнитуда сейсмотолчка составила 3,2. Эвакуация прошла успешно.

Впоследствии представители шахты заявили — разрушений нет.

Землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами.

Также сообщалось, что сибирский регион ночью изрядно тряхнуло, но местные жители уже к этому привыкли.

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