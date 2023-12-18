Сразу два землетрясения зафиксироволи ранним утром в Сибири

Это произошло в 08:02 местного времени. Эпицентр — у Шерегеша. А в 07:38 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее землетрясение стало причиной эвакуации рабочих из-под земли в Сибири.
Это произошло на шахте "Таштагольская". Магнитуда сейсмотолчка составила 3,2. Эвакуация прошла успешно.
Впоследствии представители шахты заявили — разрушений нет.
Землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами.
Также сообщалось, что сибирский регион ночью изрядно тряхнуло, но местные жители уже к этому привыкли.