4 декабря
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Происшествия

Сразу две машины в один день угнали в алтайском селе

Два автомобиля в один день угнали в селе Бочкари Целинного района. Полиция выяснила, что это был один человек. Об этом сообщат ГУ МВД по Алтайскому краю.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Первое сообщение поступило от 36-летнего местного жителя. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2109 угнали прямо с территории усадьбы дома.

Позже полиция обнаружила его в 500 м от дома заявителя. У него оказался поврежден замок зажигания — вероятно, так подозреваемый проник внутрь.

Следом за ним с похожим сообщением обратился 61-летний мужчина. У него угнали автомобиль той же марки из гаража. ВАЗ нашли в селе Целинное. У него также был поврежден замок зажигания, из самого автомобиля ничего не похитили.

Сотрудники уголовного розыска установили, что за угонами стоит 21-летний местный житель, неоднократно судимый. Он дал признательные показания, его взяли под стражу.

Подозреваемый рассказал, что первый угнанный автомобиль заглох, и тогда он решил угнать второй автомобиль, чтобы доехать до Целинного.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сообщили в ведомстве.

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