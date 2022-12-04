Сразу две машины в один день угнали в алтайском селе

Два автомобиля в один день угнали в селе Бочкари Целинного района. Полиция выяснила, что это был один человек. Об этом сообщат ГУ МВД по Алтайскому краю.

Первое сообщение поступило от 36-летнего местного жителя. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2109 угнали прямо с территории усадьбы дома.

Позже полиция обнаружила его в 500 м от дома заявителя. У него оказался поврежден замок зажигания — вероятно, так подозреваемый проник внутрь.

Следом за ним с похожим сообщением обратился 61-летний мужчина. У него угнали автомобиль той же марки из гаража. ВАЗ нашли в селе Целинное. У него также был поврежден замок зажигания, из самого автомобиля ничего не похитили.

Сотрудники уголовного розыска установили, что за угонами стоит 21-летний местный житель, неоднократно судимый. Он дал признательные показания, его взяли под стражу.

Подозреваемый рассказал, что первый угнанный автомобиль заглох, и тогда он решил угнать второй автомобиль, чтобы доехать до Целинного.