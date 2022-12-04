Сразу две машины в один день угнали в алтайском селе

Первое сообщение поступило от 36-летнего местного жителя. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2109 угнали прямо с территории усадьбы дома.
Позже полиция обнаружила его в 500 м от дома заявителя. У него оказался поврежден замок зажигания — вероятно, так подозреваемый проник внутрь.
Следом за ним с похожим сообщением обратился 61-летний мужчина. У него угнали автомобиль той же марки из гаража. ВАЗ нашли в селе Целинное. У него также был поврежден замок зажигания, из самого автомобиля ничего не похитили.
Сотрудники уголовного розыска установили, что за угонами стоит 21-летний местный житель, неоднократно судимый. Он дал признательные показания, его взяли под стражу.
Подозреваемый рассказал, что первый угнанный автомобиль заглох, и тогда он решил угнать второй автомобиль, чтобы доехать до Целинного.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сообщили в ведомстве.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь