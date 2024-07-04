Наверняка всем названивали без устали телефонные мошенники. И продолжают злодействовать.

Победить прохиндеев пока у правоохранителей не получается. Однако эксперты определили несколько фраз, с которых начинают разговоры жулики. Как только услышите нижеприведенные фразу, незамедлительно отключайтесь.

Секретный канал

Какой-нибудь следователь, майор, полковник полиции или оперуполномоченный присутствует почти во всех схемах телефонного мошенничества. "Опер" говорит с напором, не дает собеседнику опомниться. Ваши действия насчет телефона, куда перезвонить встретят контрнаступлением — дескать, звонок совершен по секретному каналу связи.

Пожилые люди верят. Если милая беседа начинается со слов — "С вами говорит майор Сидоров, не кладите трубку" — совершите обратное действие.

Настоящий сотрудник полиции в случае необходимости сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения. Или хотя бы даст номер не секретной связи, а телефона в кабинете.

Берут кредит

Популярное у мошенников начало разговора: «Прямо сейчас на вас кто-то пытается взять кредит!». Цель — вызвать панику и заставить выполнить ряд действий, чтобы «защитить» деньги, а по факту — отдать их жуликам.

На самом деле банк не будет просить вас что-то делать. Если операция банку кажется подозрительной, он может ее заблокировать, но звонить и предупреждать точно не станет.

Только мошенники будут выражать обеспокоенность и предлагать вместо визита в офис выполнять их действия — называть пришедшие коды, номер карты и другие личные данные. Ни в коем разе не сообщайте.

Банкиры

Ни один сотрудник банка не будет звонить, чтобы предупредить о сомнительных операциях и переводах. Запомните это.

Да, могут звонить представители банков, но, как правило, они звонят с телефона, которому присвоен номер. Так, у крупнейших российских банков соответствующие номера — 900 и 1000.

"Банкиры" пытаются торопить или оказывать давление, чтобы отключить логическое мышление у «клиента». Мошенники расскажут истории о сомнительных операциях, попытках оформления кредита от вашего имени и так далее.

Важно помнить — при любых сомнениях вы можете положить трубку и перезвонить в ваш банк, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии счета и кредитах. Или зайдите на всякий случай в личный кабинет.

Можно перепроверить информацию на сайтах учреждений. Или обратиться в ближайшее отделение. Запомните фразу «это служба безопасности банка». И когда услышите ее, кладите трубку.

Защищенный счет

Сотрудники банка никогда не скажут: «Чтобы спасти деньги от мошенников, надо перевести их на защищенный счет». В случае любых подозрений они могут просто заблокировать все перемещения по счету и саму карту до тех пор, пока вы не придете в отделение с паспортом.

Телефонный мошенник представляется работником банка и задает вопросы, подразумевающие, что кто-то совершает манипуляции с вашим счетом.

Цель — выманить данные карты, взломать личный кабинет и похитить деньги. А начинается беседа вполне себе мило: «Поступила заявка на изменение финансового номера».

Также мошенники стали прикидываться сотрудниками Центробанка. Жулики используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов. Для убедительности злоумышленники присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ. Но ЦБ с физлицами не работает. Это важно помнить.

ОМС

Ранее сообщалось, что пронырливые мошенники придумали новую схему обмана.

К примеру, звонят из «страховой» и сообщают, что срок действия полиса ОМС истекает. И чтобы его продлить, собеседник просит назвать номер СНИЛС, озвучить код из СМС, рассказали сотрудники ВТБ в чат-боте.

С помощью этого кода злоумышленники могут войти в профиль конкретного человека на Госуслугах и получить доступ к личной информации.

Что делать

Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Никому не сообщайте ваши личные данные, а также коды из СМС, пароли и кодовые слова.

Помните — полис ОМС не требует продления. Если вам говорят обратное, это мошенники.

Авария

Удивительно, насколько до сих пор популярна эта легенда: «Мама, я сбил человека». Испуганный плачущий неразборчивый голос с чужого номера, который сменяется требовательным говором лжеполицейского.

Положите трубку и наберите своего родственника.

И это только верхушка "айсберга". Цель жуликов — заставить вас паниковать и совершать действия по их указке.

Внимательно прочтите цифру ниже — сколько миллиардов рублей телефонные "звонари" вывели со счетов законопослушных и добропорядочных граждан. И молодых, и пожилых.

Цифра

Суммы, которые доверчивые россияне отправляют обманщикам, исчисляются миллиардами рублей. По данным ЦБ, только за 2022 год люди лишились таким образом более 14 млрд.

Инициатива

В любом случае, не нужно совершать "реактивных действий", выполняя указания человека, которого вы ни разу не видели. Но слушаете по телефону.

Важно положить трубку и взять инициативу в свои руки — хотя бы просто позвонить в банк или наведаться в ближайшее отделение.

Стоп

Таким "звонарям" нельзя передавать свои личные данные, трехзначный код с оборотной стороны банковской карты, код из СМС, ПИН-код от доступа в мобильное приложение банка, логин и пароль от онлайн-банка.

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