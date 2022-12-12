12 декабря
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Происшествия

Стала известна причина пожара в строительном ТЦ в Подмосковье

Стала известна причина пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе Московской области, сообщает ТАСС.

Пожар в ТЦ "Стройпарк"
Пожар в ТЦ "Стройпарк"
Скриншот видео

Причиной пожара в ТЦ «Стройпарк» стало короткое замыкание. Оно произошло из-за дождя, который льет с особой силой 12 декабря.

Также по данным ТАСС, здание центра не попало под проверки на обязательные требования пожарной безопасности, так как его построили в 2019 год.

Кроме того «Стройпарк» отнесли к категории значительного риска — такие объекты было запрещено проверять в 2020 году.

Пожар в торговом центре начался утром 12 декабря. Площадь возгорания на данный момент составляет 9 тыс. кв. м.

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