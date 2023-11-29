Стали известны подробности двойного убийства россиянок

Мать и дочь нашли на склоне у дороги к турецкой бухте в трех метрах друг от друга.

Их застрелили на арендуемой вилле и перевезли в пригород курортного Бодрума, пишет Telegram-канал Shot.

Предварительно, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и вывез за город.

Главный подозреваемый — муж 42-летней россиянки, гражданин Финляндии, указывает Lenta.ru.

Погибшая, по одним данным, работала в Турции риэлтором, по другим — моделью. Из какого российского региона погибшие — не сообщается. Также не указано, из какого оружия застрелили мать и ее 15-летнюю дочь.

Несколько дней назад мать и дочь исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление в полицию. В доме полицейские нашли следы крови на диване. Полиция с помощью камер видеонаблюдения отследила автомобиль, который отъезжал от дома.

Ранее родители умершей в Турции россиянки заявили, что врачи убили их дочь ради органов. В частной клинике в Турции умерла 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова.

Между тем россиянин застрелил двоих знакомых и утопил в проруби свидетельницу.

Он употреблял наркотики вместе с двумя приятелями в своей квартире. Между мужчинами завязался конфликт. Владелец жилья взял карабин и застрелил гостей.

Через несколько дней он вспомнил, что в момент двойного убийства в квартире находилась его знакомая. Тогда он решил избавиться и от нее. Вместе с товарищем мужчина вывез девушку в бухту и утопил в проруби.